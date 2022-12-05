«التعليم العالي»: لجان مختصة للمتابعة ومداهمة الكيانات الوهمية

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على قطاع المعاهد، أن هناك لجانًا تتابع لحظيًا عمل المعاهد المختلفة وفقا لقانون تنظيم الجامعات والمعاهد، موضحا انه حال ورود أي شكاوى يتم فحصها، مضيفا أنه حال وجود مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين سواء بالغرامة أو الإحالة للجهات المختصة لاتخاذ للقرار المناسب، مضيفا ان هناك عقوبات رادعة للمخالفين.

التعليم العالي تحذر من الكيانات الوهمية

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المعاهد المعتمدة من قبل الوزارة والأعلى للجامعات متاحة بياناتها عبر الموقع الإلكتروني للمجلس والوزارة وعلى الصفحات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الكيانات الوهمية

وناشد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع المعاهد، الطلاب وأولياء الأمور بضرورة تجنب التواصل مع أي كيانات وهمية تدعي انتسابها للوزارة والتأكد من جميع التراخيص المعمول بها في هذا الشأن، مع التأكد من كافة البيانات الخاصة بها، مضيفا أن لجان الضبطية القضائية التابعة لوزارة التعليم العالي تواصل عملها طوال أيام الأسبوع لمواجهة تلك الكيانات موضحا أنها نجحت في القضاء على أكثر من 323 كيانا وهميا حتى الآن.