«التعليم العالي»: امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات في يناير المقبل

وجه المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، بضرروة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022- 2023، وفق الضوابط والقواعد المقررة.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على قطاع المعاهد، إن المجلس شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022

وأوضح عطا أن قرارات الأعلى للجامعات تسري أيضا على المعاهد الحكومية والخاصة، مضيفا أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022- 2023 ستجرى في يناير المقبل، وفق الخريطة الزمنية المحددة من «الأعلى للجامعات».

وأشار إلى أن المعاهد الحكومية ملتزمة بكل إجراءات وقواعد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بالدراسة وقواعدها ونظمها، وفقاً لقانون تنظيم الجامعات والمعاهد، أبرزها التوسع من نظم الدراسة بالساعات المعتمدة.