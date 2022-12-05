عضو «القومي لحقوق الإنسان»: بريطانيا تمارس العنصرية ضد اللاجئين

قال محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن لدى بريطانيا سجلا سيئا لحقوق الإنسان وفقا للتقارير الدولية الكثيرة من مؤسسات محايدة، ليس من بينهم هيومان رايتس ووتش أو منظمة العفو الدولية، لأن كلاهما يبتعد تماما عن انتقاد أي دولة عظمى خاصة G7 رغم أن هذه الدولة تمارس العنصرية والتعامل السيء وغير الحقوقي مع اللاجئين والمهاجرين وحوادث قتل خارج القانون وغيرها من الانتهاكات.

قبضة حديدية في بريطانيا

وأضاف «بسيوني»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن بريطانيا لديها أزمة ضخمة سياسية، وموقف رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يحتاج إلى قبضة حديدية ربما، ويحدث موجه للاعتقالات في بريطانيا منذ وفاة الملكة إليزابيث وظهور بعض التظاهرات التي تدعو لانفصال بعض المناطق في بريطانيا أو ضد الملكية أو المعترض ضد سياسات حزب المحافظين.

وتابع: «ريشي سوناك لم يلجأ فقط للشرطة، وهذه المسألة عليها انتقادات حقوقية داخلية ببريطانيا، ولكن أيضا لجأ الجيش البريطاني من أجل تأمين البلاد من هذه التظاهرات، والمقصود ليس فقط التي ستخرج في بريطانيا اعتراضا على السياسات الاقتصادية، ولكن لنشطاء المناخ الذين يطالبون بعدم استخدام المحروقات.

صمت المؤسسات الدولية

وواصل: «صمت المؤسسات الدولية الكبرى على الانتهاكات في دول مثل بريطانيا وأمريكا وغيرها يعطي مؤشرا على مدى ازدواجية في المعايير في الحكم على أوضاع بـ حقوق الإنسان».