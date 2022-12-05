عاصم العواد: خضعت لاختبار أداء لتقديم دور البطولة في فيلم «أغنية الغراب»

أبدى الفنان السعودي عاصم العواد، سعادة بالغة إزاء مشاركة فيلمه «أغنية الغراب» ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي المقام حاليا بمدينة جدة السعودية.

خضوعه لاختبار أداء أمام المخرج محمد السلمان

وقال العواد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه خضع لاختبار أداء أمام المخرج محمد السلمان لتجسيد شخصية «ناصر» بالفيلم، حيث تجاوزه بنجاح، مضيفا أنه وقع في غرام الشخصية منذ الوهلة الأولى.

وكشف العواد عن عدم استيعابه لفكرة الفيلم حينما قرأ السيناريو للمرة الأولى، ولكن بدأت الرؤية تتضح تدريجيا مع القراءة الثانية، وبدت أكثر شمولية مع الجلسات التحضيرية التي جمعته بالكاتب والمؤلف محمد السلمان لمدة شهرين كاملين.

وأكد بطل فيلم «أغنية الغراب» أن خوضه لبطولة فيلم من نوعية أفلام المهرجانات لم تقلقه، لإيمانه بأن مشاركته في بطولة الأفلام التجارية قادمة خلال الفترة المقبلة، متابعا: أحمد الله على ردود الفعل الإيجابية عن الفيلم، وإقبال الجمهور على مشاهدته في عروض الإعادة.

فيلم «أغنية الغراب» من تأليف وإخراج محمد السلمان، وبطولة كل من عاصم العواد، وإبراهيم الخير الله، وعبد الله الجفال.