«غرفة السياحة» تتلقى اقتراحات الشركات حول الخطة التشغيلية لموسم العمرة

أعلنت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن تحديد يوم الخميس المقبل، كآخر موعد لتلقي اقتراحات شركات السياحة المنظمة للعمرة حول رؤيتهم للخطة التشغيلية لموسم العمرة، أوقات الذروة، خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان.

الخطة التشغيلية لموسم العمرة

وقالت غرفة شركات السياحة خلال المنشور الذي تم تعميمه على كافة أعضائها من الشركات أن هذا الإجراء يأتي في إطار التعاون المستمر بين الغرفة والشركات السياحية المصرية العاملة في رحلات العمرة لرعاية وحماية مصالح معتمري بيت الله الحرام، لافتة إلى أن تلقي الاقتراحات يتطلب الدخول على موقع الغرفة في الخانة المخصصة «بيانات خاصة بالغرفة»، ثم «مقترح الخطة التشغيلية لموسم العمرة»، مشددة على ضرورة ملء البيانات لما لها من أهمية في اتخاذ القرار الملائم لاستكمال موسم العمرة بالشكل الأمثل بما يحافظ على مصالح المعتمرين والشركات السياحية.

السياحة: توزيع تأشيرات العمرة دون حد أدنى

ومن جهته كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، عن تباين في الرؤى بين الوزارة وغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية حول الخطة التشغيلية لموسم العمرة الحالي خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، موضحا أن الوزارة ترغب في استمرار العمل خلال هذه الأشهر بنفس آلية العمل التي بدأ بها الموسم أكتوبر الماضي، وهي نظام السقف المفتوح من تأشيرات العمرة بحيث تحصل أي شركة على التأشيرات التي تريدها دون سقف.

تحديد كوتة عددية

وأضاف المصدر في تصريح لـ «الوطن»، أن غرفة شركات السياحة أشارت إلى تحديد كوتة عددية خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان بحيث تحصل كل شركة منظمة لرحلات العمرة لهذا العام على 120 تأشيرة على أقصى تقدير خلال تلك الأشهر بواقع 40 تأشيرة شهرية.

وأشار المصدر إلى أن وزارة السياحة والآثار ترى أن النظام الذي اعتمدته في توزيع تأشيرات العمرة منذ بداية الموسم نجح في منع أية مشكلات خلال الموسم، فضلا عن أنه أنشأ منافسة بين شركات السياحة لتجويد الخدمات المقدمة للمعتمر وأيضا في أسعار البرامج.

وأوضح المصدر أن آلية التشغيل الخاصة بأشهر رجب وشعبان ورمضان سيتم الإفصاح عنها خلال النصف الأول من شهر يناير المقبل وذلك بعد دراسة الطاقة الاستيعابية لشركات الطيران الناقلة للمعتمرين المصريين خلال تلك الأشهر.