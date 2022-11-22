غرفة السياحة: 30 ألف مصري أدوا مناسك العمرة خلال نوفمبر الجاري

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة في الدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ عدد المواطنين المصريين الذين أدّوا العمرة منذ بداية الشهر الجاري، علاوة عن الذين راجعوا برامجهم عبر البوابة المصرية للعمرة وسيسافرون لأداء المناسك، خلال الأيام المتبقية، من شهر نوفمبر الجاري يتراوح ما بين 30 إلى 32 ألف مواطن، مشيرًا إلى أنّ تلك الأعداد تمثل 50% من أعداد المعتمرين المصريين الذين أدّوا المناسك، خلال شهر أكتوبر الماضي.

تراجع أعداد المعتمرين خلال شهر نوفمبر الجاري

وأضاف وحيد، لـ«الوطن»، أنّ السبب الرئيسي في تراجع أعداد المعتمرين المصريين خلال الشهر الجاري، يعود إلى أنّ هذا الشهر ليس من الأشهر التي يقبل خلالها المواطنين على السفر للعمرة، كما أنّ شهر نوفمبر الجاري لا توجد به إجازات طويلة، لافتًا إلى أنّ الأعداد ستبدأ في الارتفاع التدريجي، خلال الشهر المقبل، على أن تصل لأعلى معدل لها خلال إجازات منتصف العام الدراسي، يناير المقبل، وتستمر في هذا المعدل حتى نهاية الموسم أبريل 2023.

وأشار إلى أنّ شركات السياحة وبسبب قلة الطلب على السفر للعمرة، خلال الشهر الجاري، لجأت إلى تخفيض أسعار برامج العمرة بنحو 2000 جنيه مقارنة بأسعار البرامج الشهر الماضي، موضحًا أنّ سعر برنامج العمرة، خلال الشهر الجاري، بالنسبة للمستوى الاقتصادي، والذى تبلغ مدته 15 يومًا فإنّه يبدأ من 23 ألف جنيه.

إقبال كبير على السفر للعمرة خلال شهر رجب

وكشف عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة في الدلتا عن وجود إقبال كبير من المواطنين المصريين على حجز رحلات عمرة شهر رجب المقبل، التي توافق بالتقييم الميلادي شهر يناير 2023، وتابع: «العديد من شركات السياحة المنظمة لبرامج العمرة أنهت حجز كل برامج العمرة الخاصة بها خلال شهر رجب من العام الهجري 1444»، لافتا إلى أنّ أسعار برامج عمرة رجب ستبدأ من 28 ألف جنيه.