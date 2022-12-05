أرخص سعر للسمك في سوق علي بورسعيد.. البوري بـ30 جنيها

«سوق علي» الشعبي للسمك بحي الزهور يعد أرخص سوق للسمك ببورسعيد، وتناسب الأسعار فيه جميع المستويات المادية بنطاق الحي، وبدأ الزائرون من رحلات اليوم الواحد التوافد عليه بعد أن ذاع صيته على صفحات التواصل الاجتماعي.

هامش الربح قليل

وقال محمد حمد تاجر أسماك في «سوق علي» إن السوق بها السمك بأسعار رخيصة بسبب مستوى السكان المتوسط بحي الزهور الشعبي، كما أن السوق عبارة عن باكيات لعربات جائلة وايجارها قليل بالمقارنة بالمحلات بالإضافة إلى حرصنا علي تقليل هامش الربح المادي لسهولة البيع كما يتميز السوق بوجود أسماك طازجة والحمد لله يتم بيعها قبل العصر لزيادة الإقبال عليها.

البوري يبدأ من 30 جنيه

وأوضح عبده خضير، بائع سمك، إن أسعار سوق السمك اليوم تشهد انخفاضا في بعض الأنواع، منها البوري غير المبطرخ يبدأ من 30 إلى 100 جنيه

وجاءت أسعار السمك البوري في السوق كالآتي:

بوري مبطرخ من 50 إلى 80 جنيها

سمك بوري مفرغ من البطارخ 30 جنيها

شبار أبيض من 20 إلى 30 جنيها

سمك سهيلي من 80 إلى 100 جنيه

قاروص من 80 إلى 100 جنيه

دنيس من 70 إلى 100 جنيه

غطيان من 60 إلى 100 جنيه

بربوني 80 جنيها

سيبا بلدي 100 جنيه

جمبري أحمر من 80 إلى 100 جنيه

جمبري سويسي 140 جنيها

جمبري أبيض من 60 إلى 70 جنيها

كابوريا دكر من 30 إلى 40 جنيها

كابوريا نتي من 60 إلى 80 جنيها