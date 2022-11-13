انخفاض أسعار السمك في الإسماعيلية.. توافر الجمبري والدنيس

شهدت أسواق الأسماك في الإسماعيلية انخفاضا ملحوظا في بعض الأنواع اليوم الأحد بالتزامن مع وجود كميات كبيرة من أسماك وجمبري مزارع هيئة قناة السويس مع بدء موسم الحصاد.

وانتعشت أسواق الإسماعيلية على مدار الأسبوع الماضي بوجود كميات وفيرة من الأسماك، في الأسواق الرئيسية كسوق السمك الحضاري وسوق الجمعة ومنطقة سوق بورسعيد.

الغرفة التجارية: أسعار تبدأ من 30 جنيه

وقال بيان رسمي للغرفة التجارية في الإسماعيلية إن أسعار الأسماك تبدأ من 30 جنيها للسمك البلطي في بعض الأسواق وترتفع تدريجياً بحسب النوع والجودة بحسب نوع السمك.

تاجر: الجمبري يصل سعره إلى 180 جنيها

وقال محمد أدهم تاجر سمك في الإسماعيلية، إن أسعار الجمبري اليوم الأحد بدأت من 100 جنيه للكيلو في الحجم الصغير البلدي فيما يرتفع تدريجياً ليصل إلى 180 جنيها في الكيلو للحجم الكبير.

وأضاف لـ«الوطن»، أن الكاليماري البلدي سجل 220 جنيها للكيلو فيما سجل الكابوريا 160 جنيها للكيلو وتراجعت أسعار الخلول البلدي إلى 80 جنيها و100 جنيه.

وتابع سجل كيلو البلطي صغير الحجم 30 جنيها و40 جنيه لأجود الأنواع منه و75 جنيها لكيلو السهلية و80 جنيها لكيلو سمك البطيط و80 جنيها لكيلو الكابوريا و60 جنيه لكيلو سمك اللوت.

وسجل سمك الطوبار 85 جنيها للكيلو و140 جنيها لكيلو سمك الدنيس و90 جنيهاا لكيلو سمك البوري في الحجم الكبير و75 جنيها للحجم الأصغر.