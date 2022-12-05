إصابة 4 أشخاص في حادثي انقلاب وتصادم دراجتين ناريتين ببني سويف

أصيب 4 أشخاص في حادثي سير لدراجات نارية أمام قريتي بني عفان وسنور بمركز بني سويف، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة اثنين أمام قرية بني عفان

في الحادث الأول، أصيب اثنان إثر تصادم دراجتين ناريتين بالطريق الزراعي «بني سويف- إهناسيا» أمام مدخل قرية بني عفان، ونُقل المصابان إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين هما «مصطفي. م . م»، 41 سنة، مقيم في قرية بني عفان، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج مع اشتباه كسر بالساق الأيمن، و«مصطفى .ي .م»، 24 سنة، لا يعمل، ومقيم في قرية خلوصيا، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن مع جروح وسحجات بالجسم.

إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية

وفي الحادث الثاني أصيب اثنان إثر انقلاب دراجة نارية بقرية سنور، وجرى نقلهما الى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين هما «محمد . أ . ع»، 40 سنة، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليسرى، و«محمد . إ . ع»، 22 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر في القدم اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج للمصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.