الجامعات: لا توجد درجات رأفة في امتحانات برامج الساعات المعتمدة

حسمت الجامعات الجدل المثار بشأن درجات الرأفة، والتي كثيرًا ما يفكر فيها عدد من الطلاب خاصة الذين تفصلهم عن درجة النجاح درجات قليلة تصل إلى «نصف درجة»، وذلك بالتزامن مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تعقد خلال شهر يناير المقبل، بحسب تعليمات المجلس الأعلى للجامعات، والذي شدد على ضرورة الالتزام بمواعيد عقدها.

في هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن لوائح نظام الساعات المعتمدة في الجامعات المصرية لا يوجد بها درجات الرأفة، موضحًا أن جامعة سوهاج تعتمد على هذا النظام في جميع الكليات سواء الكليات العملية أو النظرية.

استعدادات مكثفة لامتحانات الفصل الدراسي

وأضاف الدكتور مصطفى عبدالخالق لـ«الوطن»، أن جميع الكليات وضحت هذا الأمر لجميع الطلاب، لافتًا إلى أن الجامعة كثفت من الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، موضحًا أنها ستعقد إلكترونيًا لطلاب كليات القطاع الصحي مثل كليات الطب والتمريض.

ونوه رئيس جامعة سوهاج، إلى أن الجامعة جهزت أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا، مشيرًا إلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في مختلف الكليات وانتظام أعمال شرح المقررات الدراسية.

انتظام الدراسة منذ بداية العام الدراسي الجديد

من جانبه، أكد الدكتور حمدي حسين، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، لـ«الوطن»، أن برامج الساعات المعتمدة لا يوجد بها درجات رأفة، موضحًا أن نظام الساعات المعتمدة يتيح للطالب اختيار بعض المقررات الدراسية التي توافق ميوله ومهاراته.

وأضاف الدكتور حمدي حسين، أن نظام الساعات المعتمدة يمكن الطالب من اجتياز عدد الساعات المطلوبة قبل 4 سنوات في الكلية، لافتًا إلى انتظام الدراسة منذ بداية العام الدراسي الجديد، وفق تعليمات المجلس الأعلى للجامعات، بالتنسيق مع مختلف الكليات.