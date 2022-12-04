الجامعات تعلن التوسع في عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا

استعدادات مكثفة أعلنت عنها الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، والتي من المقرر عقدها اعتبارًا من يوم 9 يناير المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحسب التعليمات التي أعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات.

بداية هذه الاستعدادات هي التوسع في عقد الامتحانات إلكترونيًا لضمان تقليل الاعتماد على العنصر البشري وضمان شفافية التصحيح، فأكد الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة ستعقد امتحانات القطاع الطبي كاملة إلكترونيًا مثل كليات الطب والصيدلة وطب الفم والأسنان والتمريض.

اختبارات كليات القطاع الصحي ستعقد إلكترونيًا

وأضاف الدكتور عصام فرحات لـ«الوطن»، أن الاختبارات لكليات القطاع الصحي ستعقد بكل أنواعها إلكترونيًا، مؤكدًا على التوسع في عقد الاختبارات الإلكترونية في الكليات الأخرى.

ونوه القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، أنه هناك توجيه للكليات التي لا تعقد اختبارات إلكترونية أن يكون التصحيح إلكترونيًا: «لدينا بعض الكليات تصحح بعض المواد إلكترونيًا ونسعى لن يكون التصحيح إلكترونيًا لكل الكليات».

وعن مواصفات الاختبارات الإلكترونية، أكد الدكتور عصام فرحات، أن الاختبارات الإلكترونية لها مواصفات معينة في درجة الصعوبة وقياس مخرجات التعلم من المقرر الدراسي، موضحًا أن الأسئلة عبارة عن اختيار من متعدد وتُوضع بطريقة علمية من خلال بنك أسئلة كبير يُعد من قبل الأساتذة الجامعيين.

التصحيح الإلكتروني يضمن شفافية التصحيح

من جانبه، قال الدكتور حمدي حسين، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، إن الجامعة كثفت من الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، وفق تعليمات المجلس الأعلى للجامعات، موضحًا أن الامتحانات ستعقد إلكترونيًا بالنسبة لكليات القطاع الطبي.

وأضاف الدكتور حمدي حسين لـ«الوطن»، أن الامتحانات التي لا تعقد امتحانات إلكترونية سيتم تصحيح الامتحانات إلكترونيًا، موضحًا أن التصحيح الإلكتروني يضمن شفافية التصحيح، وهناك استعدادات مكثفة بالتنسيق مع مختلف الكليات للتجهيز المبكر للامتحانات.