«التحالف الوطني»: كل مؤسسات المجتمع المدني تشارك في قافلة «ستر وعافية»

قال أحمد مرسي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي كان بداية توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني بهدف تقديم الدعم الشامل لكل المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن التحالف الوطني استفاد بمميزات كل مؤسسات المجتمع المدني، حيث إننا جمعنا كل تلك المؤسسات في قافلة شاملة متكاملة متنوعة بكل الخدمات التي يحتاجها المواطنين وهي «ستر وعافية».

قافلة «ستر وعافية»

وأضاف «مرسي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلامية منة فاروق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أننا قررنا جعل قافلة «ستر وعافية» نقطة الانطلاق الخاصة بنا من 19 أكتوبر بمحافظة سوهاج، ومن ثم اتجهنا إلى محافظات القليوبية والجيزة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية، لافتًا إلى أن تلك القافلة عادت من محافظة قنا أمس الأحد بعد أن استمرت في تقديم خدماتها على مدار يومين.

اختيار التخصصات المتناسبة حسب كل محافظة

وتابع، أن هناك مجموعة متميزة من مؤسسات المجتمع المدني اشتركت في قافلة «ستر وعافية» مثل صناع الحياة وصناع الخير وبنك الطعام المصري ومصطفى محمود ومؤسسة أبوالعينين وبهية والأورمان والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، مؤسسة العربي ومصر الخير، لافتًا إلى أن التحالف نفذ قافلة طبية شاملة كل التخصصات، موضحًا أنه يتم اختيار التخصصات المتناسبة والمطلوبة حسب كل محافظة وفقًا للتهيئة المجتمعية التي تنفذها مؤسسات المجتمع المدني الشريكة في القافلة.