اعرف المناطق واعمل حسابك.. قطع المياه في الجيزة مساء اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عبر منشور علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن قطع المياه عن عدد من المناطق بمركز ومدينة أطفيح لمدة 6 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، وحتى الساعة الرابعة صباح يوم غدٍ الأحد لربط الخط المغذي لقرى صول وعرب بني صالح ورافع قرية مسجد موسي لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لقرى مركز ومدينة أطفيح وتنفيذ مشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وما يتطلب من ربط الخط الرئيسي قطر 355 مم بولي إيثيلين المغذي لقرى «صول، وعرب بني صالح، رافع قرية مسجد موسى» على الخط صلب قطر 800 مم.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في الجيزة

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي «صول، نزلة ترجم، الخرمان، البرمبل، الكريمات، مسجد موسى، عرب بني صالح».

الالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية

وكشفت محافظة الجيزة في بيان صادر عنها تكليف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مع توفير سيارات مياه للمناطق المقرر قطع المياه عنها خلال فترة الأعمال.

توفير سيارات محملة بالمياه النقية صالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتاثرة

وطالب محافظ الجيزة في البيان رئيس مركز ومدينة أطفيح بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء الأعمال وإزالة أي معوقات، لافتا إلى أن الشركة ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.