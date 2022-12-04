قناة الحياة تسلط الضوء على التحالف الوطني للعمل الأهلي

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيسبوك»، منشورا جديدا، عن مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفيذا لمبادئ التحالف وميثاقه، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الأسر الأولى بالرعاية وتوعيتهم.

وبدأت مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتزامن مع احتفالات العالم ومصر، باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بتنفيذ حملة مجتمعية موسعة، لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتوعيتهم بآليات استخراجها، والفئات المعفاة من إجراء الكشف الطبي المميكن.

كما دشنت وحدة للرصد المجتمعي داخل القرى التي تزورها قوافل ستر وعافية، تحت مظلة التحالف لتنفيذ هذا الأمر.