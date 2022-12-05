سعر اليورو اليوم الاثنين 5 ديسمبر مقابل الجنيه المصري في البنوك

ثبات ملحوظ سجلته عملة الاتحاد الأوربي اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022، في البنوك المختلفة العامة في القطاع المصرفي المصري ومنها الأهلي المصري ومصر والإسكندرية والبركة فضلا عن البنك المركزي.

وفق ما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك، واستمرارا لسلسلة الموضوعات الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لمتابعيها وقرائها على مدار الساعة، نرصد سعر صرف اليورو اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم

سجل سعر اليورو في بنك البركة، 25.77جنيه للشراء، و26.04 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر، نحو 25.77 جنيه للشراء، 25.99جنيه للبيع.

سجل سعر صرف اليورو اليوم، مع بداية التعاملات في بنك الكويت الوطني 25.57 جنيه للشراء، و25.95 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد، نحو 25.77جنيه للشراء، و26.04 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 25.80 جنيه للشراء، و26.04 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف اليورو داخل في بنك CIB، نحو 25.60 جنيه للشراء و25.94 جنيه للبيع.

سجل سعره في البنك المركزي المصري عند 25.87 جنيه للشراء، و25.96 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، نحو 25.77جنيه للشراء، 25.99 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، سعر 25.47 جنيه للشراء و29.77 جنيه للبيع.

سجل سعر عملة الاتحاد الأوربي في كريدي أجريكول 25.47 جنيه للشراء و25.77 جنيه للبيع.