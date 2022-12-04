سعر اليورو اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك

يشهد سعر اليورو تباينا في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، اليوم الأحد 4-12-2022، وفق ما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك.

واستمرارا لسلسلة الموضوعات الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لمتابعيها وقرائها على مدار الساعة، نرصد سعر صرف اليورو اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم

سجل سعر صرف اليورو داخل في بنك CIB، نحو 25.60 جنيه للشراء و25.94 جنيه للبيع، في حين استقر سعره في البنك المركزي المصري عند 25.62 جنيه للشراء، و25.71 جنيه للبيع، وداخل المصرف المتحد سجل سعر العملة الأوروبية الثانية، 25.51 جنيه للشراء، و25.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنكي الأهلي ومصر

وبلغ سعر اليورو اليوم في بنكي الأهلي ومصر، نحو 25.56 جنيه للشراء، 25.89 جنيه للبيع، وسجلت في بنك قناة السويس، سعر 25.55 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع، وفي كريدي أجريكول 25.47 جنيه للشراء و25.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

وجاء سعر صرف اليورو اليوم، مع بداية التعاملات في بنك الكويت الوطنيNBK 25.48 جنيه للشراء، و25.75 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 25.56 جنيه للشراء، و25.94 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 25.58 جنيه للشراء، و25.94 جنيه للبيع.