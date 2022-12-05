تفاصيل شخصية بيومي فؤاد في مسلسل «رمضان كريم 2»

يواصل المخرج سامح عبد العزيز، تصوير الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان المُقبل 2023، حيث يشهد الجزء الجديد العديد من التطورات في الأحداث والشخصيات.

بدرية طلبة زوجة بيومي فؤاد في رمضان كريم 2

ويُشارك بيومي فؤاد، كضيف شرف في الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم، والذي بدأ تصوير مشاهده مؤخرًا، حيث علمت «الوطن» أن «بيومي» متزوج من بدرية طلبة خلال الأحداث، ويجمعهما العديد من المواقف الكوميدية داخل الحارة، حيث تظهر هي الأخرى كضيف شرف في الجزء الجديد.

تعرف على أبطال وأحداث مسلسل رمضان كريم

وتدور أحداث مسلسل «رمضان كريم»، حول روحانيات شهر رمضان الكريم، في سياق درامي اجتماعي، ويتطرق العمل إلى مشكلات الأسر المصرية البسيطة، حيث تحاول إحدى الفتيات الابتعاد عن أهلها هربا من مستواها الاجتماعي، فتلجأ إلى الكذب والادعاء بأنها من عائلة ثرية حتى تتعرف على شاب تقع في حبه.

مسلسل رمضان كريم، من بطولة سيد رجب، وسلوى عثمان، وروبي، وريهام عبد الغفور، وشريف سلامة، وسهر الصايغ، ومحمد محمود، وآخرين، والعمل من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

ويشهد الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم، غياب عدد من الأبطال، أبرزهم روبي، وريهام عبد الغفور، وشريف سلامة، وسهر الصايغ ومحمد محمود، وذلك لانشغالهم بأعمالٍ درامية أخرى.