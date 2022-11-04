انضمام تامر فرج لمسلسل «رمضان كريم 2»

أعلن الفنان تامر فرج، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، انضمامه للمسلسل الرمضاني «رمضان كريم 2» والذي انطلق تصويره منذ أيام.

ونشر تامر فرج صورة له وعلق عليها قائلا: «انتظروني بشكل جديد».

مسلسل رمضان كريم 2

مسلسل رمضان كريم 2، بطولة سيد رجب، وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وصبري فواز، وأحمد صيام، ومحمد لطفي، وبيومي فؤاد، وعفاف مصطفى وآخرين، فيما اعتذر عن المُشاركة بالجزء الجديد كلّ من ريهام عبد الغفور، وشريف سلامة وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث مسلسل «رمضان كريم»، حول روحانيات شهر رمضان الكريم، في سياق درامي اجتماعي، ويتطرق العمل إلى مشكلات الأسر المصرية البسيطة وكيفية التعامل معها وحلها من خلال قصص مختلفة تواجه أبطال العمل.

وكان أول عرض لمسلسل «رمضان كريم» في موسم دراما رمضان عام 2017، وحقق وقتها المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا، وشارك في بطولته عدد من الفنانين، مثل سيد رجب، والفنان الراحل محمود الجندي، وريهام عبدالغفور، وصبري فواز، محمد محمود، وشريف سلامة.