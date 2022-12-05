سائحون يشجعون منتخب البرازيل بقمصان السامبا على شواطئ الغردقة «صور»

ارتدى عدد من السائحين على شواطئ مدينة الغردقة قمصان المنتخب البرازيلي، في إطار دعمهم لكتيبة السامبا قبل مباراته اليوم أمام كوريا الجنوبية في الدور السادس عشر لبطولة كأس العالم المقامة في قطر.

سائحون يرتدون قمصان السامبا

وقال الخبير السياحي بفنادق البحر الأحمر سامح جمعة لـ«الوطن»، إن آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة يعيشون أجواء بطولة كأس العالم 2022 ‪ على شواطئ الغردقة، لافتا إلى أن عددا منهم حرصوا على ارتداء قميص المنتخب البرازيلي لدعمه في مبارياته اليوم ضد منتخب كوريا الجنوبية.

وذكر أن الأجواء على شواطئ الغردقة تشبه أجواء كأس العالم في قطر، حيث يتواجد آلاف المشجعين من السياح والذين تخوض بلدانهم منافسات المونديال العالمي، مثل فرنسا وإنجلترا وهولندا وسويسرا وبولندا والبرتغال، إضافة إلى آلاف السائحين من محبي ومشجعي البرازيل.

أجواء كأس العالم في الغردقة

وأضاف مصطفي نصار موظف بأحد فنادق الغردقة، أن الفنادق أعدت شاشات ضخمة على الشواطئ، وخصصت أماكن للسياح بأعلام المنتخبات المشاركة، وعلقت جداول ونتائج المباريات في كل أرجاء الفنادق، حيث يحرص السياح على التفاعل مع كل مباراة وتبادل التهاني مع مشجعي الفرق الفائزة.