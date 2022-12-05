سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022

حدثت البنوك العاملة في القطاع المالي والمصرفي المصري، سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022، حيث سجل ارتفاعًا في سعر البيع مقارنة بأسعار الشراء، فيما سجل ثباتًا في عدد من البنوك.

ويحرص قطاع عريض من المواطن على متابعة قيمة بيع وشراء سعر عملة الكويت باعتبار أنها واحدة من العملات العربية التي تحظى باهتمام كبير داخل الشارع المصري.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم

ونستعرض اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022، سعر الدينار الكويتي في مصر، بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي، على رأسها البنك المركزي، والبنك التجاري الدولي والأهلي والإسكندرية.

سجل سعر الدينار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم، نحو 77.43 جنيه للشراء، 80.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري سجل سعر العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول، نحو 75.88 للشراء، 81.88 جنيه للبيع.

سجل سعر العملة الكويتية في البنك المركزي المصري، نحو 80.08 جنيه للشراء، 80.36 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار في بنك مصر نحو 77.31 للشراء، 80.15 جنيه للبيع.

سجل سعر العملة الكويتية الرسمية في تعاملات بنك الإسكندرية اليوم، نحو 76.98 جنيه للشراء، 80.32 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار في البنك الأهلي المصري اليوم، 77.34 جنيه للشراء 80.15 جنيه للبيع.

سجل سعر العملة الكويتية مع بداية التعاملات بالمصرف المتحد 74.27 جنيه للشراء، و80.31 جنيه للبيع.

سجل الدينار في بنك التعمير والإسكان اليوم نحو 77.29 للشراء، و80.30 جنيه للبيع.

سجل سعر العملة الكويتية في بنك أبو ظبي الإسلامي، نحو 80.22، 80.35 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي داخل بنك QNB، نحو 80.09 للشراء، 80.31 جنيه للبيع.