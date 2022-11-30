سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 بالبنوك المختلفة

شهد سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأربعاء، استقرارا في حركة البيع والشراء، وفق آخر التحديثات الصباحية المرتبطة بأسعار العملات الورقية في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم

نستعرض سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم، بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي، على رأسها البنك المركزي، والبنك التجاري الدولي والأهلي والإسكندرية.

سعر صرف الدينار في بنك QNB

بلغ سعر العملة الكويتية في بنك QNB، نحو 76.74 للشراء، 79.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار في بنك كريدي أجريكول

سجلت العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول، نحو 75.78 للشراء، 81.78 جنيه للبيع.

سعر الدينار في البنك المركزي

سجلت العملة الكويتية في البنك المركزي المصري، نحو 79.70 جنيه للشراء، 79.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار في بنك مصر

سجلت العملة الكويتية في بنك مصر نحو 77.01 للشراء، و79.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سجلت العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان، نحو 77.20 للشراء، و80.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجلت العملة الكويتية في بنك أبو ظبي الإسلامي، نحو 78.03، و79.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم، نحو 76.60 جنيه للشراء، و79.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

بلغ سعر العملة الكويتية الرسمية في تعاملات البنك الأهلي صباح اليوم، 77.00 جنيه للشراء و79.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سجل سعر العملة الكويتية مع بداية التعاملات بالمصرف المتحد 74.24 جنيه للشراء، و80.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم، نحو 77.40 جنيه للشراء، و79.97 جنيه للبيع.