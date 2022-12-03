سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم السبت 3 ديسمبر 2022

عملة الكويت واحدة من العملات العربية التي تحظى باهتمام كبير داخل الشارع المصري، نظرا لوجود عدد كبير من العمالة المصرية في تلك الدولة العربية، ولهذا يبحث قطاع عريض بشكل يومي عن سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وسجل اليوم سعر الدينار الكويتي ثباتًا في كافة بنوك مصر اليوم السبت، وفق آخر التحديثات الصباحية التي أعلنت عنها المواقع الرسمية للبنوك كافة.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم

نستعرض اليوم السبت 3 ديسمبر 2022، سعر الدينار الكويتي في مصر، بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي، على رأسها البنك المركزي، والبنك التجاري الدولي والأهلي والإسكندرية.

البداية كانت في بنك التعمير والإسكان، حيث سجل سعر الدينار الكويتي اليوم نحو 77.29 للشراء، و80.16 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، نحو 79.93، 80.12 جنيه للبيع، وداخل بنك QNB، نحو 76.83 للشراء، 80.12 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم، نحو 77.43 جنيه للشراء، 80.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري

فيما سجل سعر العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول، نحو 75.88 للشراء، 81.88 جنيه للبيع، سجلت العملة الكويتية في البنك المركزي المصري، نحو 79.91 جنيه للشراء، 80.20 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار في بنك مصر نحو 77.07 للشراء، 80.03 جنيه للبيع، وسجلت العملة الكويتية.

وبلغ سعر العملة الكويتية الرسمية في تعاملات بنك الإسكندرية اليوم، نحو 76.75 جنيه للشراء، 80.16 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي صباح اليوم، 77.09 جنيه للشراء 80.08 جنيه للبيع، وسجل سعر العملة الكويتية مع بداية التعاملات بالمصرف المتحد 74.27 جنيه للشراء، و80.12 جنيه للبيع.