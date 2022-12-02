سعر الدينار الكويتي في البنوك المحلية والأجنبية اليوم الجمعة 2 ديسمبر

استقر سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، إذ شهد ثباتًا في كافة بنوك مصر اليوم الجمعة، وفق آخر التحديثات الصباحية التي أعلنت عنها المواقع الرسمية للبنوك كافة.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم

ونستعرض اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022، سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم، بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي، على رأسها البنك المركزي، والبنك التجاري الدولي والأهلي والإسكندرية.

في البداية بلغ سعر العملة الكويتية داخل بنك QNB، نحو 76.83 للشراء، 80.12 جنيه للبيع، فيما سجلت العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول، نحو 75.88 للشراء، 81.88 جنيه للبيع، سجلت العملة الكويتية في البنك المركزي المصري، نحو 79.91 جنيه للشراء، 80.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدينار في بنك مصر نحو 77.07 للشراء، 80.03 جنيه للبيع، وسجلت العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان، نحو 77.29 للشراء، و80.16 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، نحو 79.93، 80.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم، نحو 77.43 جنيه للشراء، 80.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم، نحو 76.75 جنيه للشراء، 80.16 جنيه للبيع، وبلغ سعر العملة الكويتية الرسمية في تعاملات البنك الأهلي صباح اليوم، 77.09 جنيه للشراء 80.08 جنيه للبيع، وسجل سعر العملة الكويتية مع بداية التعاملات بالمصرف المتحد 74.27 جنيه للشراء، و80.12 جنيه للبيع.