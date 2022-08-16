«مركز البحوث الزراعية»: ننتج 25 صنفًا من التقاوي الخاصة بتسعة محاصيل

قال الدكتور علي عبد المحسن مدير معهد الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة وهو ما دفعها لزيادة ميزانية وزارة الزراعة هذا العام إلى 3 ونصف مليار جنيه، حيث كانت لا تتجاوز 300 مليون جنيه عام 2011.

أساليب زراعة مستحدثة لمواجهة ندرة المياه

وأضاف عبد المحسن مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن هناك طفرة كبيرة في الاستثمارات بقطاع استصلاح الأراضي، مشيرًا إلى التوجه نحو المحاصيل التي تراعي ندرة المياه مثل شتلات القصب، حيث يتم زراعة القصب بالشتلة بدلًا من العمدان وهو ما يوفر المدة التي يمكثها القصب بالأرض، ويزيد الإنتاج من ناحية ويرشد استخدام المياه من ناحية أخرى.

مصر تنتج 100% من تقاوي المحاصيل الرئيسية

وأوضح مدير معهد الاقتصاد الزراعي أن جميع تقاوي المحاصيل الزراعية الرئيسية يتم إنتاجها محليًا، مؤكدًا أن الدولة لديها 100% من الإنتاج المحلي من تقاوي القمح والذرة والأرز والقطن والفول البلدي.

الدولة كانت تستورد 98% من تقاوي الخضروات في 2011

وكشف عبد المحسن أن الدولة كانت تستورد 98% من تقاوي الخضروات عام 2011، وهو ما كان ينتج عنه العديد من المشكلات الخاصة بإصابة بعض المحاصيل بالآفات وغيرها، ما جعل الدولة تتجه لإنتاج هذه التقاوي محليًا حيث بدأت الدولة بإنتاج 25 صنفًا لـ 9 محاصيل مثل الخيار والفلفل والباذنجان والكوسة والبطيخ والفاصوليا الخضراء والبازلاء واللوبيا.