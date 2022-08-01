السيد عطا: 15 جامعة أهلية تستقبل الطلاب في العام الدراسي الجديد

قال السيد عطا، المشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات، إن كل الطلاب لهم اختبارات قدرات خاصة بهم تشمل الدبلومات الفنية والثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية ويتم تقديم الامتحانات عبر الطرق الإلكترونية والمطبوعة.

استعداد لزيادة الجامعات الأهلية

وأضاف «عطا»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مصر بها 7 جامعات تكنولوجية حاليا تنخرط تحت الجامعات الأهلية الأربعة والجامعات الحكومية وتم الإعلان عن 11 جامعة أخرى منبثقة عن الجامعات الحكومية وهذا يمثل انفراجة كبيرة في مجال التعليم لأول مرة ستتاح أمام الطلاب.

عدد الرغبات أمام الطلاب

وأوضح المشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات، أن الاستمارة الإلكترونية التي ستتاح أمام الطلاب ستضم 75 رغبة ويجب على الطالب أن يكتب كل هذه الرغبات، لافتا إلى أن توسيع الرغبات جاء من أجل الإتاحة أكثر أمام الطالب وبعد إعلان نتيجة التنسيق لا يمكن إعادة الترشيح، ناصحا الطلاب بضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص به، مؤكدا تواجد معامل تنسيق للطلبة في الجامعات من أجل تسهيل كتابة الرغبات الخاصة بالطلاب.

التشجيع على التعليم في مصر

وأشار «عطا»، إلى أنه يشجع التعليم الجامعي في مصر بسبب تواجد أنواع مختلفة خاصة وأهلية وحكومة ولا يضطر حينها الطالب للسفر إلى الخارج في ظل وجود كيانات وهمية خارج مصر وكذلك داخلها، مبينا أن الكليات المعتمدة من وزارة التعليم العالي يمكن الرجوع إليها عبر موقع وزارة التعليم العالي.