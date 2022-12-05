«التعليم العالي»: التعثر في سداد المصروفات لا يحرم الطالب من الامتحانات

كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، حقيقة منع دخول الطلاب إلى الامتحانات للفصل الدراسي الأول بسبب التعثر في سداد المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجاري، مؤكداً أنه لا يمكن منع أي طالب من دخول الامتحانات بسبب التعثر في سداد المصروفات، ولكن هناك إجراءات أخري يتم إتباعها في هذا الشأن وفقاً لقانون تنظيم الجامعات والمعاهد وكذلك لائحة العمل.

انتظام العمل بالمعاهد المختلفة وفقاً لقانون تنظيم الجامعات

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على المعاهد في تصريحات لـ «الوطن»، أن العمل منتظم بمختلف المعاهد وفقاً لقانون تنظيم الجامعات والمعاهد، لافتا إلى عدم رصد أي مشكلات تتعلق بها، مشيراً إلى أن هناك متابعة لحظية ومستمرة لعمل المعاهد، وحال رصد أي مخالفات أو تجاوزات يتم مباشرة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها، مضيفاً أن العمل يجري على قدم وساق لمجابهة الكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها للوزارة لمداهمتها واتخاذ كافة الإجراءات حيالها.

التعليم العالي

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، أن لجنة الضبطية القضائية التابعة للوزارة تتابع لحظياً كافة الإعلانات الخاصة بالمؤسسات التعليمية وترصدها وتتابعها للتأكد من مدى صحة إجراءات تراخيصها وقانونيتها، وأنه حال التأكد من عدم الحصول على أي تراخيص يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.