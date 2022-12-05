محام يوضح عقوبة صاحب مخزن متهم بحوزته 61 ألف كتاب دون تفويض في المرج

أمرت النيابة بحبس مالك مخزن وشركة للاستيراد والتصدير، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لشحن 61200 نسخة كتاب دون أي تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون في المرج بالقاهرة.

عقوبة التعدي على حقوق الملكية الفكرية

وفي هذا الصدد تحدث ياسر سيد، المحامي بالنقض، عن عقوبة التعدي على حقوق الملكية الفكرية، قائلا إن المتهم ينتظر عقوبة رادعة حددها قانون العقوبات للحد من سرقة الملكية الفكرية سواء للمؤسسات والأشخاص، وذلك حسب المادة رقم 181، من قانون حماية حقوق الملكية، بأن يعاقب بالحبس مدة تبدأ من شهر وغرامة تبدأ من 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين السابقتين.

حال تكرار الجريمة

وأوضح أنه في حالة تكرار الجريمة يعاقب المتهم بالحبس مدة تبدأ من 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، بالإضافة لمصادرة المحكمة للنسخ محل الجريمة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.

غلق المنشأة المستغلة

وأشار المحامي إلى أن المحكمة يجوز أن تقضي بغلق المنشأة المستغلة من قبل المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة تصل لـ 6 أشهر، ويكون الغلق واجبًا، فضلًا عن نشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المتهم.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مالك مخزن وشركة للاستيراد والتصدير، في المرج بالقاهرة، لشحنه أكثر من 61 ألف كتاب دون الحصول على أي تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بأنه المسؤول وأنه ارتكب تلك المخالفات، بالاشتراك مع مالك الشركة والمخزن لتحقيق الربح المادي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.