تأجيل محاكمة 13 متهمًا في قضية «رشوة جامعة دمنهور» لـ2 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 13 متهما في قضية «رشوة جامعة دمنهور»، لجلسة 2 يناير المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض حسين، وعضوية المستشارين حسين عبدالرؤوف عبد المنصف زهران، ومحمد عادل محمد علي، ومروة هشام بركات.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية رشوة جامعة دمنهور، تفاصيل مثيرة عن متهمة في القضية والتي تعمل مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بجامعة دمنهور.

المتهمة «الوسيطة» تعترف بالواقعة

وأقرت المتهمة خلال تحقيقات قضية رشوة جامعة دمنهور، بتوسطها في أخذ المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، كما أقرت بحصولها لنفسها على ربح من أعمال وظيفتها، كما قررت بأخذها مبالغ مالية من المتهمين الثامن والعاشر.

واعترفت تفصيلاً خلال تحقيقات قضية رشوة جامعة دمنهور التحاقها بالعمل في جامعة دمنهور في عام 2011، وتدرجها في الوظائف الإدارية حتى تقلدها منصب مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بالجامعة منذ عام 2018، واختصاصها في شأن التعاقدات التي تبرمها جهة عملها بالإعلان عن الاحتياجات المطلوبة للكليات والمعاهد التابعة للجامعة، ورئاسة وتشكيل لجنة لفحص العروض المقدمة من الناحية الفنية والمالية، وإعداد مذكرة للترسية على الشركات العارضة لأقل الأسعار، وكذا عرض تلك المذكرة على رئيس الجامعة للموافقة على اتخاذ إجراءات التعاقد والتوريد واختصاصها في ذلك بتحرير أمر التوريد، واعتماد محاضر إضـافة تلك الأصناف الموردة إلى المخازن، وتحرير استمارة صرف المستحقات المالية عنها.