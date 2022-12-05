«المهندسين» تفتتح مشروع الرعاية الصحية للتجديد والاشتراك لعام 2023

افتتح المهندس الاستشارى إيهاب خضر- وكيل النقابة العامة للمهندسين ورئيس لجنة الرعاية الصحية، اليوم الاثنين، مشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم لعام 2023، مؤكدًا حرص النقابة لتقديم الخدمة لأعضائها بصورة تنظيمية جيدة تليق بهم وأسرهم.

توجيهات بسرعة الانتهاء من إجراءات التجديد والاشتراك

وشدد «خضر»، على العاملين بالمشروع بسرعة الانتهاء من إجراءات التجديد والاشتراك، وتوفير كل سبل الراحة للمهندسين كبار السن وإعطاء الأولوية لهم وتخصيص أفراد لمساعدتهم في إجراءات التجديد وتحديث البيانات.

كما تفقد المهندس الاستشاري إيهاب خضر- منافذ التعامل مع المهندسين للاطمئنان على سرعة إجراءات الاشتراك، والتنبيه على تخصيص منفذين للتعامل يخصصا للمهندسين كبار السن، أحدهما للسيدات والآخر للرجال.

جدير بالذكر أن باب التجديد والاشتراك بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم ممتد حتى 31 مارس 2023.