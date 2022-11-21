وفد من نقابة المهندسين يشارك في اجتماع «هيئة المعماريين العرب» بالأردن

نظمت هيئة المعماريين العرب، اجتماع جمعيتها العمومية، خلال شهر نوفمبر الجاري، بمدينة عمان الأردنية، على هامش مهرجان جوائز المعماريين العرب في نسخته الثانية والذي أُقيم بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين بمركز الحسين الثقافي، يومي 16 و17 من الشهر الجاري.

مركز الحسين الثقافي

وشهد المؤتمر مشاركة جميع الوفود من الدول الأعضاء، وبينها وفد نقابة المهندسين المصرية، والذي تشكل بناءً على قرار من المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين.

وحضر عدد من المعماريين حفل توزيع جوائز المعماريين العرب، حيث تأتي أهمية هذه الجائزة، كونها الحدث الأبرز على مستوى الإقليم في مجال الهندسة المعمارية.

وشارك في المهرجان مؤسسات مهنية وأساتذة ومهتمون ومختصون ينتمون إلى جميع الفئات المهتمة بالعمل المعماري الهندسي، للتعرف على أفضل الممارسات المعمارية في العالم العربي ولإثراء التجربة المعمارية العربية.

المعماري الراحل جعفر طوقان

وتخلل الحفل تكريم المعماري الراحل جعفر طوقان، والذي شغل منصب رئيس هيئة مديري مجموعة اتحاد المستشارين والحائز على عدة جوائز، من أهمها جائزة أغاخان للعمارة الإسلامية في دورتها الثامنة.

واختتمت فعاليات المهرجان التي استمرت على مدار يومين بحفل، أُقيم لإعلان المشاريع الفائزة بجوائز المعماريين العرب وتسليم الجوائز للفائزين.