أسعار الذهب اليوم الاثنين 5 ديسمبر في مصر.. عيار 21 يسجل 1,920 جنيه

كشفت محلات الصاغة، عن أسعار الذهب اليوم في مصر ومنها عيار 21 بدون مصنعية، فضلا عن باقي أعيرة المعدن الأصفر، والتي شهدت تغيرات خلال الفترة الماضية محليا وعالميا.

وأوضحت الصاغة، أن أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية جاءت على هذا النحو:

سجل عيار 24 للبيع 1,920 جنيه والشراء 1,966.

سجل عيار 22 للبيع 1,760 جينه والشراء 1,802.

سجل عيار 21 للبيع 1,680جينه والشراء 1,720.

سجل عيار 18 للبيع 1,440 جنيه والشراء 1,474.

سجل عيار 14 للبيع 1,120 جنيه والشراء 1,147.

سجل عيار 12 للبيع 960 جنيها والشراء 983.

سجل سعر الاونصة للبيع 59,712 والشراء 61,134.

سجل سعر الجنيه الذهب للبيع 13,440 والشراء 13,760.

سجل سعر الكيلو الذهب للبيع 1,920,000 والشراء 1,965,714.

أسعار الذهب اليوم في مصر داخل أسواق المال العالمية

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 1,422 جنيه ما يعادل 57.89 دولار.

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم 1,303 جنيه ما يعادل 53.07 دولار.

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 1,244 جنيه ما يعادل 50.66 دولار.

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 1,066 جنيه ما يعادل بالعملة الأمريكية 43.42 دولار.

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم 829.48 جنيه ما يعادل 33.77 دولار.

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم 710.98 جنيه ما يعادل 28.95 دولار.

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم 533.23 جنيه ما يعادل 21.71 دولار.

سجل سعر أوقية الذهب 44,223 جنيه ما يعادل 1,800 دولار.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 9,954 جنيه ما يعادل 405.24 دولار.

سجل سعر الكيلو الذهب اليوم 1,421,951 جنيه ما يعادل 57,891 دولار.