أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم.. الدولار يسجل 24.54 جنيه

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، تقريرا حول متوسط أسعار صرف العملات الرسمية وأسعار الذهب اليوم.

ووفقا للتقرير سجل سعر صرف الدولار 24.62 جنيه البيع، مقابل سعر 24.54 للشراء، وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه، نحو 25.96 جنيه البيع، و25.87 جنيه للشراء، واستقر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، عند 30.28 جنيه للبيع، و30.16 للشراء جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية

ويلغ سعر صرف الفرنك السويسري، 26.29 جنيه للبيع، و26.19 جنيه للشراء، واليوان الصيني، 3.50 جنيه للبيع، و3.49 جنيه للشراء، والريال السعودي، 6.55 جنيه للبيع، و6.53 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتي، 6.70 جنيه للبيع، و6.68 جنيه للشراء، والدينار الكويتي 80.36 جنيه للبيع، و80.08 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم

وأكد التقرير أن سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 1897 جنيها مصريا، وعيار21 وصل إلى 1660 جنيها مصريا، وعيار 18 وصل إلى 1423 جنيها مصريا، فيما سجل الجنيه الذهب سعر 13280 جنيها مصريا.