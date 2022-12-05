الذهب يصل لأعلى مستوياته خلال 5 أشهر عالميًا بعد تراجع العملة الأمريكية

ارتفع الذهب فوق مستوى 1800 دولار للأوقية، اليوم، مسجلاً أعلى مستوياته في خمسة أشهر مع استمرار الدولار في الانخفاض عالمياً، ما يجعل السبائك المُسّعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

إبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة

وتعرض المعدن الأصفر للضغط يوم الجمعة الماضي، بسبب بيانات الوظائف الأمريكية الأكثر نمواً من المتوقع، في وقتٍ أعلن فيه «جيروم باول»، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عزمه إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة بدءًا من الشهر الجاري.

ويتطلع المستثمرون إلى عدد كبير من التقارير الاقتصادية الأمريكية مثل نشاط الخدمات ومعنويات المستهلكين وبيانات التضخم، بالإضافة إلى سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

توقعات بارتفاع الذهب عالمياً

تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي للأوقية في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الذهب عند 1818.92 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع «أكتوبر - ديسمبر 2022»، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 1885.24 دولار أمريكي للأوقية في غضون 12 شهرًا.

سعر الذهب اليوم في الصاغة

محلياً، اقترب سعر الذهب اليوم، في محلات الصاغة المصرية، من 2000 جنيه لأول مرة، واستقر عند 1,966 جنيها لعيار 24 الأكثر نقاءً، و1,720 جنيها لعيار 21 الأكثر شعبيةً، و1,474 جنيها لعيار الذهب 18، و1,147 جنيها لعيار 14 النحاسي، فيما سجل الجنيه الذهب 13,760 جنيها.