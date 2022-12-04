سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محال الصاغة.. 1630 جنيها

أعلنت محال الصاغة في مصر أسعار المشغولات الذهبية، اليوم الأحد 4 ديسمبر، ومن بينها سعر جرام الذهب عيار 21 دون مصنعية.

ووفق محلات الصاغة، نوضح في التقرير التالي سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، فضلا عن باقي أعيرة المعدن الأصفر، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمه "الوطن" لقرائها على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الصاغة نحو 1610 جنيهات للبيع، و1630 جنيها الشراء، وسجل عيار 24 نحو 1840 جنيها للبيع، ونحو 1863 جنيها للشراء، وعيار 22 سجل اليوم نحو 1687 جنيها للبيع أما الشراء 1708 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 1380 جنيها للبيع و1397 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 وصل سعره إلى 1073جنيها للشراء و1087 جنيها للبيع.

سعر عيار 12 استقر عند 920 جنيها للبيع و931 جنيها للشراء.

سعر الأونصة اليوم الأحد للبيع 57,224 والشراء 57,935 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم للبيع 12,880 والشراء 13,040 جنيها.

سعر الكيلو الذهب اليوم ساتقر عند نحو 1,840,000 للبيع والشراء 1,862,857 جنيها.

الذهب في أسواق المال اليوم

سجل الذهب عيار 24 نحو 1,422 جنيه بما يعادل 57.89 دولار.

سجل سعر عيار 22 سجل نحو 1,303 جنيه بما يعادل 53.07 دولار.

سجل سعر عيار 21 اليوم سجل 1,244 جنيه بما يعادل 50.66 دولار.

سجل سعر عيار 18 سجل 1,066 جنيه بما يعادل 43.42 دولار.

سجل سعر عيار 14 سجل 829.48 جنيه بما يعادل 33.77 دولار.

سجل سعر عيار 12 وصل إلى 710.98 جنيه بما يعادل 28.95 دولار.

سجل سعر عيار 9 استقر عند 533.23 جنيه بما يعادل 21.71 دولار.

سجل سعر أوقية الذهب 44,223 جنيه بما يعادل 1,800 دولار.

سجل سعر الجنيه الذهب 9,954 جنيه بما يعادل 405.24 دولار.

سجل سعر كيلو الذهب 1,421,951 جنيها بما يعادل 57,891 دولارا أمريكيا.