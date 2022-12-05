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«سوسيته جنرال»: أسعار الذهب لن ترتفع قبل نهاية 2023

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محمد الدعدع
07:39 ص | الإثنين 05 ديسمبر 2022
الذهب

الذهب

توقع بنك سوسيته جنرال، تراجع التضخم الأمريكي أن ينخفض ​​من 8.0% في عام 2022 إلى 4.3% في عام 2023، وأن يظل مسار الذهب هبوطيًا.

توقعات بتراجع المعدن الأصفر

ذكر تقرير للبنك الفرنسي، أنه يتوقع خلال عام 2023، تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسات أكثر تشاؤمًا، وأن ينخفض ​​التضخم بشكل أسرع من متوسط ​​مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي البالغ 8.0% في عام 2022 ليتراجع إلى 4.2% في عام 2023 نتيجة لذلك، متوقعاً ارتفاع الأسعار الحقيقية، وانخفاض أسعار الذهب بشكل حاد في أغلب شهور العام.

ارتفاع الذهب بحلول الربع الرابع من 2023

أضاف تقرير البنك الفرنسي: «بعد الربع الثالث من الربع الثالث من العام 2023، يجب أن تنعكس ثروات الذهب مرتفعاً في أسعاره، حيث نتوقع ركودًا معتدلًا في الولايات المتحدة في أوائل عام 2024 وتباطؤ نمو الاتحاد الأوروبي والصين، ومن المرجح أن يقوم المستثمرون بالتحوط من مثل هذه المخاطر عن طريق تحويل جزء من مخصصاتهم إلى الذهب، وفي هذه المرحلة، نتوقع أن يتحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف مسالم مرة أخرى، مع التحكم في التضخم إلى حد ما، وإن كان أعلى مما كان عليه قبل جائحة كورونا».

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.