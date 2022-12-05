رئيس شركة منفذة لمحور «فؤاد ذكري»: 10 آلاف عامل شاركوا في تنفيذ الأعمال

قال سعيد جمال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المنفذة للمشروعات القومية التي يفتتحها الرئيس السيسي اليوم بمدينة الإسكندرية، إن الشركة شاركت في تنفيذ محور الفريق فؤاد ذكري بـ 540 مهندسا وفنيا و10 آلاف عامل ما بين مباشر وغير مباشر، مشيرًا إلى أن الشركة تتعاون مع الدولة من القدم، إلا أن عصر الرئيس السيسي يتميز بكثرة المشروعات القومية وهو ما جعل الشركة تزيد من حجم هذا التعاون بصورة كبيرة، إذ أن الدولة المصرية زادت ثقتها بالقطاع الخاص بصورة كبيرة وبالتالي أصبح القطاع الخاص ينفذ مشروعات كبرى وعملاقة بهذا الحجم.

وأضاف جمال في حوار على هامش افتتاح الرئيس السيسي لمحور التعمير خلال البث المباشر المذاع على فضائية «extra news»، أن القطاع الخاص الآن أصبح يتعاون مع الدولة بمشروعات عملاقة بالطرق والموانئ والقطارات والأرصفة البحرية، لافتًا إلى أن التعاون مع الدولة انعكس على كبر حجم الشركات المشاركة في هذه المشروعات العملاقة، وهو ما دفع شركات عديدة إلى طلب التعاون مع الدولة في المشروعات الجديدة، خاصة بعد النتائج الكبيرة التي أحرزتها الشركات المتعاونة.

آلاف الشركات تتعاون مع الدولة في المشروعات القومية

وأوضح رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المنفذة للمشروعات القومية بالإسكندرية أن المشروعات القومية التي يتم افتتاحها بالإسكندرية اليوم تمت بمشاركة 3 شركات رئيسية وأكثر من 40 شركة منبثقة عنها، منوهًا بأن عدد الشركات الخاصة التي تتعاون مع الدولة في المشروعات يتخطى آلاف الشركات، مشيرًا إلى أن ترعة المحمودية والمريوطية كانت مهملة بصورة كبيرة، إلا أنها الآن شهدت تطوير كبير لتصبح بحيرة مريوط بصورتها الحضارية الحالية، إضافة إلى إنشاء ممشى أهل إسكندرية فضلًا عن إنشاء عدد من المنتجعات السكنية الجديدة كصواري وغيرها.

الطرق الحديثة صديقة للبيئة

وأكمل جمال: «تم إنشاء أكثر من ظهير للمشروعات والطرق التي تم الانتهاء منها بمحور الفريق فؤاد أبو ذكري، وهو ما منح مدينة الإسكندرية توسعا أفقيا جديدا، وبصورة منظمة وغير عشوائية، وهو ما فتح للمواطنين طرق متعددة للوصول إلى مدينة الإسكندرية من أكثر من اتجاه، وتقارب المحافظات الأخرى مع مدينة الإسكندرية».

وأشار إلى حرص القيادة السياسية على أن تكون جميع المشروعات المنفذة متكاملة من كافة الأرجاء، وهو ما دفع الشركات إلى استخدام أعمدة الإنارة المعتمدة على الطاقة الشمسية واهتمامها بكافة التفاصيل الموجودة بالمشروعات لتحقيق الاستدامة، حتى لا يتطلب العمل إصلاح أو تجديد آخر، وهو ما يوفر الجهد والمال نتيجة إتباع كافة الأساليب الحديثة، منوهًا على ان جميع الطرق الجديدة هي طرق خضراء تراعي قضايا المناخ.