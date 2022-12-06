أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء.. الطماطم بـ5 جنيهات

الخضروات والفاكهة من أكثر ما يتم شرائه والبحث عنه من قبل ربات المنازل يوميا، وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور، أبرز أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء.

و تقدّم «الوطن» في السطور التالية، أسعار الخضروات في سوق العبور وفق الموقع الإلكتروني الرسمي، وكذلك في الأسواق المحلية وفق جولة أجرتها صباح اليوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر، كما يلي.

أسعار الخضروات في السوق المحلي

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 8 و10 جنيهات للكيلو.

سجل سعر كيلو الجزر اليوم نحو 10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 6 و8 جنيهات.

سجل سعر البصل الأحمر نحو 6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات.

سجل سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البامية بين 20 و25 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البسلة 20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الفلفل ما بين 9 و10 جنيهات.

تراوح سعر الفلفل الألوان بين 20 و22 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

وجاءت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الثلاثاء وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق، كما يلي:

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات و7.50 جنيه.

تراوح سعر كيلو البصل 3 جنيهات و4.75 جنيه.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 4 و9 جنيهات.

تراوح سعر الباذنجان الرومي وكذلك البلدي بين 3 و5 جنيهات.

تراوح سعر الفلفل الأخضر البلدي والحار بين 6 و8 جنيهات.

تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 12 و20 جنيهًا.

تراوح سعر الكوسة بين 5.5 و7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 و5 جنيهات.