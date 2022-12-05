أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الإثنين.. الطماطم بـ5 جنيهات

كشف الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور، عن أسعار الخضروات اليوم، حيث يحرص قطاع عريض على متابعتها بشكل يومي قبل إتمام عمليات الشراء، لمعرفة متوسط الأسعار داخل الأسواق المختلفة.

وفي هذا الإطار، تقدّم «الوطن» أسعار الخضروات في سوق العبور وفق الموقع الإلكتروني الرسمي، وكذلك في الأسواق المحلية وفق جولة أجرتها صباح اليوم، كما يلي.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

واستقرت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم عى النحو التالي:

تراوح سعر كيلو البصل 3 جنيهات و4.75 جنيه.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 4 و9 جنيهات.

تراوح سعر الباذنجان الرومي وكذلك البلدي بين 3 و5 جنيهات.

تراوح سعر الفلفل الأخضر البلدي والحار بين 6 جنيهات و8 جنيهات.

تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و9جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 12 و20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 و5 جنيهات.

تراوح سعر الكوسة بين 5.5 و7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات و7.50 جنيه.

أسعار الخضروات في السواق المحلي

تراوح سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 8 و10 جنيهات للكيلو

سجل سعر كيلو الجزر 10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 6 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البامية بين 20 و25 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البسلة 20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الفلفل ما بين 9 و10 جنيهات.

تراوح سعر الفلفل الألوان بين 20 و22 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر البصل الأحمر نحو 6 جنيهات.