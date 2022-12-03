أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم السبت 3-12-2022

أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور أسعار الخضروات اليوم، حتى يتمكن المواطنون وتجار الجملة من معرفتها لشراء احتياجتهم.

وتقدم «الوطن» أسعار الخضروات في سوق العبور وفق الموقع الإلكتروني الرسمي له، وأيضًا في الأسواق المحلية وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها، وذلك كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

و جاءت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم على النحو التالي:

اختلف سعر الفلفل الأخضر البلدي والحار بين 6 جنيهات و8 جنيهات.

سجل سعر الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و9جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 12 و20 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الطماطم بين 3.5 و5 جنيهات.

اختلف سعر الكوسة بين 5.5 و7 جنيهات.

سجل سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات و7.50 جنيه.

واختلف سعر كيلو البصل 3 جنيهات و4.75 جنيه.

اختلف سعر كيلو الفاصوليا بين 4 و9 جنيهات.

اختلف سعر الباذنجان الرومي وكذلك البلدي بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

سجل سعر كيلو البامية بين 20 و25 جنيهًا.

جاء سعر كيلو البسلة بـ 20 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفلفل ما بين 9 و10 جنيهات.

سجل سعر الفلفل الألوان بين 20 و22 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر البصل الأحمر نحو 6 جنيهات.

اختلف سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات.

سجل سعر كيلو البطاطس بين 8 و10 جنيهات للكيلو

سجل سعر كيلو الجزر 10 جنيهات.

سجل سعر كيلو الطماطم بين 6 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات.