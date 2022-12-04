توقيع الكشف الطبي على 1229 مواطنا في قافلة مجانية لـ«حياة كريمة» بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية كوم الحجنة، التابعة لمركز بيلا، بمقر الوحدة الصحية، على مدار يومين متتاليين، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومتابعة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال كبير من الأهالي على القافلة الطبية

وأكدت إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي قرية كوم الحجنة، وشملت عدة تخصصات طبية، ومنها: «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن، والأسنان، والمسالك»، بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1229 متردداً، وخضع 80 مواطناً للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ141 حالة وأشعة لـ33 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس «كورونا» المستجد انتفع بها 644 مواطناً.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشار «شنح»، إلى أنه جرى أيضا تقديم خدمات التقارير الطبية لعدد 11 مريضا، والتحويل على أقرب مستشفى لعدد 40 مريضاً لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدمًا الشكر لكلٍ من الإدارة الصحية ببيلا والوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.