بحضور محمود مسلم.. «القباج» تشارك في احتفالية تخرج طالبات كلية رمسيس للبنات

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية تخرج طالبات الثانوية العامة الدفعة رقم 109، لعام 2021-2022، من طالبات كلية رمسيس للبنات، أحد مدارس الأمانة العامة لمدارس سنودس النيل الإنجيلي التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي.

أقيمت الاحتفالية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور كل من الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، والمستشار أمير رمزي، والدكتورة وفاء رضا، مديرة إدارة الوايلي التعليمية، ومحمد الشابوري، وكيل إدارة الوايلي التعليمية، وخالد أبو العلا، مدير التعليم الخاص بالوايلي.

ومن قيادات سنودس النيل الإنجيلي، القس رفعت فتحي أمين عام سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس اسطفانوس زكي أمين عام الطائفة الإنجيلية، ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية، والقس باسم بشرى الأمين العام والممثل القانوني لمدارس سنودس النيل الإنجيلي.

القباج: القيادة السياسية تُقدر عقول الشباب وإبداعاتهم

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر والتهنئة لجميع الطالبات وأولياء أمورهن على مجهوداتهن وعروضهن المتميزة، مطالبة الفتيات بالحفاظ على اسم المدرسة، إذ أن أسماءهن ستظل مقترنة بها طيلة حياتهن، مشيرة إلى أن كل دولة تفتخر بشبابها لأنهم طاقتها وقوتها الدافعة للتقدم، وهم قاطرة الوعي والتنمية للوطن، معبرة عن اعتزازها وفخرها بأنها إحدى خريجات كلية رمسيس للبنات.

وأضافت «القباج» أن نشأتها في تلك المدرسة العريقة أسهمت في تعزيز القيم والمبادئ في حياتها لتهتدي بها في حياتها الشخصية والمهنية وزادت من قوتها وصلابتها في مواجهة مصاعب الحياة، حتى أصبحت جزءًا لا يتجزأ من شخصيتها وكأنها حارس أمين عليها ومحاسب قاس لها.

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة تؤمن بقيمة الإنسان وأهمية الاستثمار فيه، وأحقيته في إثبات ذاته وتطوير قدراته وإمكاناته، كما تؤمن بحقه في الحصول على مساعدة الأجيال السابقة وجميع مؤسسات الدولة وكياناتها، مشددة على أنها تشعر بالمسؤولية تجاه بنات الوطن وشبابه، وضرورة مساعدتهم في تحقيق أحلامهم وتعزيز مشاركتهم في خدمة المجتمع وفي برامج التنمية وفي بناء الوطن بشكل عام، مؤكدة أن تلك المهام الجسام تحتاج إلى عزيمة وإصرار ومثابرة، ومشددة على أن أسمى آيات الشرف أن تكون الخريجات حريصات على المشاركة في تحقيق العدالة الاجتماعية وخدمة الإنسانية.

مصر تمر بين المحن بقوة بناتها وأبنائها

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تمر بين المحن بقوة بناتها وأبنائها وتسري مساعدة الغير وفداء النفس سريان الدم في شرايين المصريين، فهي تقاليد مصرية ومواثيق لم تكتب عن المساعدة وقت الحزن والفرح والشدة والرخاء، ليحيا الجميع حياة كريمة في ظل قيادة سياسية تقدر عقول الشباب وإبداعاتهم وتُعلي من شأن المرأة، مؤكدة أن مصر تلتزم بدعم تمكين المرأة والمساوة بين الجنسين والإنصاف والنهوض بحقها في الدستور وكل القوانين وقد أيدتها القيادة السياسية، وجعلتها تتبوأ أعلى المناصب.

وقدمت «القباج» نصائح للخريجات تتلخص في أن الفرد هو المسؤول عن صناعة حياته إلى حد كبير وتطوير إمكاناته، مع أهمية تحليه بالمرونة والمثابرة في مواجهة المشكلات وبذل أقصى المساعي في تخطي الصعوبات والعثرات التي ستواجهه في الحياة.

وأوصت الخريجات بأن يستثمرن طاقاتهن في خدمة المجتمع وفي خدمة الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، واعتبرتهن من المحظوظات اللاتي تلقين تعليماً جيدا ومنتظر منهن أن يكن رائدات في العمل التنموي لأن المرأة هي عقل الأمة وإن مات عقلها أو ذبل ماتت الأمة بأكملها.

وأوصت وزيرة التضامن الاجتماعي، الخريجات بأن يفخرن بأنهن فتيات يافعات ونساء عظيمات في تلك الفترة الزاهية التي تقدر فيها الدولة قيمة المرأة وتساندها في كل المواقع.

واختتمت الوزيرة كلمتها بأنها وإن كانت تعتز بهذه المدرسة العريقة وتربيتها الأصيلة، فإنها تتمنى لكل المدارس والمؤسسات التعليمية في مصر أن تتطور في مناهجها وطرق تدريسها، وأن تكون التربية منهجاً بالتوازي مع التعليم إن لم تكن قبله، وأن تدمج جميع الفئات القادرة على التعلم بما يشمل ذوي الإعاقة، وأن تنفتح على التعليم الدولي ليمثل رئة جديدة تقدمها المدارس المتميزة في مصر، وأنها على ثقة أن ذلك سيحقق نجاحا كبيرا يسهم في الاستثمار في أجيالنا وبناء وطننا.