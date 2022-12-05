مدير إحدى منصات السياحة: حملة بـ 3 لغات لجذب مشجعي كأس العالم لمصر

قال حسام عبد الله المدير الاقليمي لإحدى منصات السياحة والسفر، إن مساحة دولة قطر المستضيفة لكأس العالم دفع عدد كبير من المشجعين الذين لم يجدوا أماكن بفنادق قطر، إلى الإقامة في الخيام العربية وبعض القرى، إضافة لإقامة أعداد كبيرة جدًا بالدول المجاورة كالمملكة العربية السعودية والإمارات، ووصلت أعداد المشجعين بالدور الأول إلى 2.5 مليون مشجع بينهم مليون و200 ألف من الوافدين، وهو ما دفع مصر باعتبارها إحدى الدول المجاورة لإرسال رسائل تعلن خلالها قدرتها على استضافة أعداد كبيرة من هؤلاء المشجعين، مشيدًا بحملة جذب المشجعين من خلال منصة بـ 3 لغات والتي ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد.

زيارة بعض مشجعي المونديال لمصر لقرب المسافة

وأضاف عبد الله في حوار على فضائية النيل للأخبار، أن بعض المشجعين الوافدين من البلدان البعيدة كالولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية استغلوا قرب مصر من قطر لزيارة معالمها السياحية والآثار الفرعونية القديمة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة من كأس العالم ستشهد قدوم المشجعين الأكثر إنفاقا إذ أن تذاكر المباريات تكون أعلى من السابق وهو ما قد ينعش السياحة بمصر خلال الفترة المقبلة.

الإمارات مدت فترة التأشيرة لشهر بعد المونديال

وتابع المدير الاقليمي لإحدى منصات السياحة والسفر أن الإمارات شهدت تقديم بعض التسهيلات يمكن لمصر الاستفادة منها، مثل مد فترة التأشيرة لمدة شهر بعد انتهاء المونديال، مشيدًا بجهود مصر في الحملة التي تطلقها لجذب المشجعين من خلال منصة بـ 3 لغات والتي ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد.