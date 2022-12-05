مدير «المشروعات الكبرى للقوات المسلحة»: محور أبو ذكري وفّر 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة

قال اللواء أحمد علي العزازي، مدير إدارة المشروعات الكبرى للقوات المسلحة، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بتكثيف جهود الحكومة والدولة لتطوير محافظة الإسكندرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتطوير المحاور المرورية، لافتا إلى تنفيذ مشروع محور أبوذكري في أكتوبر 2022، والذي وفر نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، و30 ألفا غير مباشرة.

تفاصيل إنشاء محور أبو ذكري

وأضاف العزازي، خلال كلمته في افتتاح محور التعمير في الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ مشروع محور أبوذكري، شارك به 8 مكاتب استشارية مصرية بطاقة 250 مهندسا، و15 شركة مقاولات، بحجم معدات يصل إلى 1500 معدّة ثقيلة، و6 آلاف عامل ومهندس وفني، موضحا أنّ العمل في المحور تضمّن مناطق استثمارية، حيث ظهرت الحاجة إلى إضافة محور مروري تنموي غرب الإسكندرية والربط على المحاور الرئيسة خارج المدينة.

وتابع مدير إدارة المشروعات الكبرى للقوات المسلحة، أنّه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأ تنفيذ مشروع المحور بمرحلتين بطول إجمالي 81 كم، وتمتد المرحلة الأولى للمحور من تقاطع طريق «الإسكندرية - القاهرة» الصحراوي أمام مدينة صواري وحتى كوبري سيدي كرير بطول 35 كم، والثانية تمتد من كوبري سيدي كرير حتى تقاطع طريق برج العرب الجديد بطول 15 كم.

ولفت العزازي، إلى أنّه جرى تنفيذ محاور عرضية للربط على الطريق الساحلي بطول 31 كم، وتم تصميم المحور بـ9 حارات في كل اتجاه، 5 للطريق الرئيسي، و4 لطريق الخدمة، وحركة النقل الثقيل من وإلى موانئ الإسكندرية والدخيلة والمكس بإجمالي 18 حارة مرورية، بعرض يتراوح بين 90 إلى 120 مترا، يتوسطها جزيرة لا تقل عن 5 أمتار، وتصل إلى 45 مترا في بعض المناطق.

التحديات التي واجهت المشروع

وأشار إلى أنّ المشروع واجه العديد من التحديات، أهمها طبيعة التربة الطينية، حيث بلغت الإطماءات والأملاح المترسبة بمسار الطريق 3.5 مليون متر مربع، كما أنّ متوسط سمك ترسبات طبقات الملح 1.5 متر، وجرى تنفيذ 160 ألف عمود رمال بقطر 50 سم بالتكنولوجيا المناسبة والمعدات المحلية وعلى مسافات متقاربة من 2 إلى 3 مترات، إذ إنّ متوسط طول العمود الواحد 18 مترا طولي بإجمالي أطوال 2.4 مليون متر طولي.

وأوضح أنّه جرى نقل خطوط الكهرباء فائقة الجهد الموازية والمتقاطعة مع المحور، وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تم تجهيز أماكن أبراج المسارات البديلة لخط الكهرباء لـ104 أبراج بطول مسار نحو 31.5 كم وخطوط كهرباء 220 كيلو فولت، وجار نقل 49 برجا بطول مسار 14 كم وخطوط كهرباء 220 كيلو فولت، وذلك في امتداد المحور 15 كم.

وأردف أنّه جرى تأمين الخطوط الناقلة لشركات البترول، حيث نفذت أعمال الصيانات والحمايات اللازمة لخطوط البترول لـ3 شركات بترول بطول المحور ومتقاطعة معه، وبالنسبة لأعمال المياه والري والثروة السمكية، جرى تحويل مسار مصرف القلعة بطول 5 كم من حوض 6 آلاف فدان إلى حوض 1000 فدان بمحاذاة طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وتنفيذ الأعمال الصناعية لتحويل مسار المياه لتوسعة المحور ورفع جودة المياه داخل بحيرة مريوط.

تطهير بحيرة مريوط

وواصل، أنّه جرى تطهير بحيرة مريوط بمساحة 8 آلاف فدان بإجمالي 44 مليون متر مكعب باستخدام الكراكات البحرية بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، والتي جرى استخدامها في تكوين جزيرة طبيعية بمساحة 240 فدانا.