رئيس إحدى الشركات المنفذة لـ«محور أبو ذكري»: شريان جديد للتعمير

هنأ المهندس أحمد قنديل رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المنفذة للمشروعات القومية التي يفتتحها الرئيس السيسي في الإسكندرية، اليوم، الشعب المصري وأهل الإسكندرية بافتتاح محور أبو ذكري، مؤكدًا أن المحور يعد شريان جديد لتعمير مدينة الإسكندرية.

محور أبو ذكري رئة جديدة للمدينة

وأضاف «قنديل»، في حوار على هامش افتتاح الرئيس السيسي لمحور التعمير خلال البث المباشر المذاع على فضائية «extra news»، أن مدينة الاسكندرية تعاني منذ فترات طويلة من مشاكل متعددة أبرزها المشاكل المرورية كونها تعاني بصورة مستمرة من اختناق مروري، لذا سيعمل محور أبو ذكري كرئة جديدة، سيحيط بها مناطق تنموية جديدة وتوسعات ومشروعات كبرى.

التغلب على التحديات لتنفيذ المشروع

وأوضح رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المنفذة للمشروعات القومية بالإسكندرية أن الشركة التي يرأسها متخصصة في مجال البنية التحتية، وأن المشروعات شهدت العديد من التحديات المتعلقة بالبنية التحتية بينها منطقة الملاحات والتربة الهشة، وهو ما ضاعف الجهد المبذول لتخطي تلك التحديات من خلال تحقيق توازن حتى لا يحدث أي هبوط بالمحور فيما بعد، مع استمرار المياه على جانبي المحور خاصة وأن هذه الأحواض معرضة للغرق بفصل الشتاء، وهو ما استلزم وجود مصارف تدفعها باتجاه البحر.