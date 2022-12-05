ضبط ربة منزل وابنها هاربين من 91 سنة سجن بالقاهرة.. «متهمان في 333 قضية»

وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيام (إحدى السيدات ونجلها "مطلوبان للتنفيذ عليهما فى أحكام قضائية وهاربان من المراقبة" ، مقيمان بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالمنيا) بإستئجار شقة كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بالشقة المشار إليها ، وأمكن ضبطهما (ربة منزل - مطلوب التنفيذ عليها فى 92 قضية "تبديد- هروب من المراقبة " بإجمالى مدد حبس بلغت "20 سنة و 4 شهور" - نجلها محكوم عليه فى 241 قضية "تبديد - هروب من المراقبة" بإجمالى مدد حبس بلغت "71 سنة و 5 شهــــــور" .. وكلاهما هاربان من المراقبة فى قضية "سرقة بالإكراه" بدائرة مركز شرطة دير مواس بمحافظة المنيا .بمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.