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سرقة أجهزة طبية من عيادتين في قنا وأجهزة الأمن تفحص كاميرات المراقبة

كتب:

رجب آدم
10:53 ص | الإثنين 05 ديسمبر 2022
مديرية أمن قنا-أرشيفية

مديرية أمن قنا-أرشيفية

تقدم طبيب وطبيبة ببلاغين إلى مركز شرطة أبوتشت، شمال محافظة قنا، يتضمن سرقة أجهزة طبية من عيادتهما، وتكثف مباحث الشرطة تحرياتها لضبط المتهمين من خلال فحص الكاميرات.

بلاغان بسرقة جهازي سونار 

وتلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بتحرير محضرين بسرقة جهاز سونار من عيادة الدكتور «نادي.أ»، طبيب نساء وتوليد، وأيضا جهاز سونار من عيادة الدكتورة «ميادة ع»، طبيبة نساء وتوليد، بشارع المستشفى العام.

وتقوم مباحث مركز شرطة أبوتشت شمال محافظة قنا، بفحص الكاميرات لمعرفة السارقين وصبطهما.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي كلفت وحدة المباحث لكشف ملابسات الواقعتين، وضبط المتهمين.

عقوبة السرقة في القانون المصري

وقال المحامي محمد أبو بكري، إنه بحسب نص المادة 318 من قانون العقوبات، فإن من يرتكب واقعة السرقة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين ما لم تُقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

 

 

 

 

 

 

 

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بقلم رجب آدم