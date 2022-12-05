استشاري «محور أبو ذكري» يكشف تحديات المشروع وطرق التغلب عليها

قال الدكتور المهندس حسن أبو سعدة، استشاري مشروع محور أبو ذكري، إن التحديات التي واجهت الشركة في التنفيذ تمثلت في المناطق الصعبة التي يمر بها، فبداية من منطقة الملاحات التي تضم طبقات ملحية سميكة تقدر بنحو متر ونصف كان يجب إزالتها قبل البدء في تنفيذ الإنشاءات، مرورًا بمناطق البحيرات التي كانت تتضمن طبقات من الطين يبلغ سمكها 20 مترا وانتهاء بمنطقة مصرف القلعة.

التغلب على المشكلات الهندسية

وأضاف أبو سعدة في حوار على هامش افتتاح الرئيس السيسي لمحور التعمير خلال البث المباشر المذاع على فضائية «extra news»، أنه تم التعامل ومعالجة كافة التحديات والمعوقات التي واجهت إقامة المشروع، لافتًا إلى أنه إلى جانب المشكلات الهندسية التي تم التغلب عليها تضمنت الصعوبات عرض المحور المتضمن 9 حارات، وهو ما تم إنجازه على أكمل وجه.

التعاون مع وزراتي البيئة والزراعة

وأوضح استشاري مشروع محور أبو ذكري أن كافة الأعمال بالمحور كان من المتوقع أن تهبط بنحو متر تحت تأثير وزنها، وهو ما دفع الشركات المنفذة للعمل بسرعة أكبر لحدوث هذا الهبوط مبكرًا لاستكمال أعمال الإنشاءات بوقت مناسب، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تم بذلها لتطهير 5 ملايين متر مكعب من الحمأة بمصرف القلعة بطريقة بيئية وآمنة، إذ تم التنسيق مع وزارة البيئة ووزارة الزراعة للانتهاء من الأعمال.