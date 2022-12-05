«الأوقاف» تخصص 30 مليون جنيه لتجهيز 1000 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية

أعلنت وزارة الأوقاف عن اعتماد 30 مليون جنيه من مواردها الذاتية لتجهيز 1000 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية، والمقبلات على الزواج، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن القرار يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف برامج الحماية الاجتماعية، للأسر الأولى بالرعاية، والدور الاجتماعي للوزارة.

كانت «الأوقاف» أطلقت مبادرة حق الوطن، ضمن توجه الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والتي تشمل مضاعفة كميات اللحوم الموزعة شهريًّا لتصل إلى 200 طن شهريا، وتستهدف 200 ألف أسرة، وذلك لمدة 3 أشهر كمرحلة أولى.