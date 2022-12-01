«الأوقاف» تحقق 829 مليون جنيه إيرادات في 5 أشهر.. قفزة جديدة وغير مسبوقة

أعلنت وزارة الأوقاف عن تحقيق الهيئة قفزة جديدة وغير مسبوقة في الإيرادات، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 7/ 2022م حتى 30/ 11/ 2022م مبلغًا وقدره 829,2 مليون جنيه، بزيادة قدرها 114,4 مليون جنيه، بنسبة تقدر بنحو 16% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

أعلى إيراد تحققه الأوقاف عبر تاريخها

أوضحت الهيئة أن الإيرادات تعتبر الأعلي في تاريخ الهيئة في الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي بزيادة قدرها 206,7 مليون جنيه، بنسبة 33,2 %، عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

تطوير إيرادات هيئة الأوقاف وحسن استثمار

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن تطوير إيرادات هيئة الأوقاف وحسن استثمار أصول الوقف.

في حين بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 11/ 2022م حتى 30/ 11/ 2022م مبلغًا وقدره 189,5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 12,2 مليون جنيه، وهو أعلى إيراد تحققه الهيئة خلال شهر نوفمبر.