معرض لتوزيع الملابس الجديدة للأولى بالرعاية بقرية الهياتم في المحلة

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، معرضا لتوزيع الملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرية الهياتم بمركز المحلة الكبرى.

مؤسسات المجتمع المدني

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي، للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

ملابس جديدة

من جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان تتم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، وأن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير، أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

رصد الأسر الأكثر احتياجا

وأوضح «شعبان»، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المحافظة تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك في النطاقات الجغرافية الفقيرة.